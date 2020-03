Tod den Coronaviren: Diese Gitarren-Soli helfen euch beim Händewaschen

Foto: Getty Images/Tetra images RF, Mike Kemp // Königsmayr kingsizepictures.com. All rights reserved.

In Zeiten, in denen vermehrt Coronaviren umherwandern, wird jedem Einzelnen immer wieder ans Herz gelegt, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Empfohlen wird dabei eine Zeit von ca. zwanzig bis dreißig Sekunden. Zur Orientierung gilt das Lied ‘Happy Birthday’, was man während der seifigen Waschaktion zweimal vor sich hinträllernd kann. Da das – wahrscheinlich – der absolute Lieblings-Hit der wenigsten Leuten ist, kursieren im Netz bereits jede Menge Anleitungen mit Bildern zum Händewachen und alternativen Liedtexten.

Neben den gesungenen Song-Parts hat die Metal-Welt aber vor allem auch jede Menge toller Gitarren-soli zu bieten und die werden beim Mitsingen selbstverständlich nicht ausgelassen. Wieso sich nicht also beim Händewaschen nach Saiten-Spielereien richten. Das praktische daran ist, dass man keinen Text vergessen kann. Wichtiger Hinweis hierzu noch: Das Luftgitarre-Spielen sollte man sich beim Händewaschen dann aber verkneifen.

So wascht ihr eure Hände richtig: