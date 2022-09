‘God Of War’ im ‘Rick And Morty’-Stil

auch interessant

Spielefans freuen sich auf das im November erscheinende ‘God Of War: Ragnarök’. Zu den Fans der Action-Reihe gehören offenbar auch Animatoren des US-amerikanischen Fernsehsenders Adult Swim. Gemeinsam haben das Entwicklerstudio Santa Monica und der Sender einen neuen Trailer zum Videospiel veröffentlicht – im Stil der Erwachsenen-Zeichentrickserie ‘Rick And Morty’.

Schräger Crossover-Charakter

Empfehlung der Redaktion God Of War – Ragnarök: Das Spiel soll definitiv 2022 erscheinen Games, Rollenspiel Entwarnung: Laut einem Branchen-Insider gibt es offenbar keinen Grund zu befürchten, ‘God Of War: Ragnarök’ könne ein weiteres Mal verschoben werden. Im Clip finden sich die Serien-Hauptfiguren – der Junge Morty und sein durchgeknallter Erfinder-Großvater Rick – im Setting des Videospiels wieder. Da Rick mit seiner „Portal Gun“ auch in der Serie zwischen Dimensionen reisen kann, gar nicht so abwegig! Die Figuren sind in dem Trailer optisch an den Spieletitel angepasst worden, wenn auch augenzwinkernd: Rick rasiert sich den Schädel und schmiert sich Farbe ins Gesicht, wodurch er an Kratos erinnert. Zusätzlich hantiert er mit Kratos’ Waffe aus dem Vorgänger-Titel, die Leviathan-Axt. Dabei stellen die Figuren im typischen Meta-Narrativ klar, dass Kratos und Atreus ihnen gar nicht so unähnlich sind: „Kratos ist Vater, das Kind ist neugierig – so wie du, Morty, du bist neugierig“, fasst Rick zusammen, während er das „epische Abenteuer“ vorbereitet. Natürlich ist auch sonst Chaos und schräger Humor angesagt, wenn Rick und Morty gemeinsam unterwegs sind – aber seht selbst:



Empfehlung der Redaktion Musik aus „Death Stranding“: Alles, was ihr über den Soundtrack und den Score wissen müsst Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil von „Death Stranding“. Hier erfahrt ihr alles über den Soundtrack und wo ihr ihn kaufen könnt. Da die sechste Staffel von ‘Rick And Morty’ derzeit in den USA läuft, ist das Crossover gleich doppelte Werbung. Das Videospiel-Territorium ist nicht neu für Adult Swim: 2019 beteiligte sich der Sender bereits mit seinem Zeichentrick-Duo an einem Trailer für ‘Death Stranding’.

‘God Of War: Ragnarök’: Reise durch Yggdrasil

‘God Of War: Ragnarök’ ist das neunte Spiel in der ‘God Of War’-Reihe um den Helden Kratos. Die ersten sieben Spiele hatten allerdings ein antikes Setting. Erst seit ‘God Of War’ (2018) schlägt man sich durch die nordisch inspirierte Welt. ‘God Of War: Ragnarök’ ist nun der direkte Nachfolger dieses Auftakts der zweiten Ära für Kratos – offenbar aber auch schon wieder der Schlussakt für die Abenteuer angelehnt an die skandinavische Mythologie. Wie im Vorgänger wird Kratos’ Sohn Atreus wieder eine Rolle spielen. Gemeinsam stellen sie sich in den neun Reichen um die Weltesche Yggdrasil ihren Gegnern. Über ihrer Reise steht – wie könnte es in diesem Umfeld anders sein – die Aussicht auf Ragnarök, das Ende der Welt, und die Rolle der beiden darin.

‘God Of War: Ragnarök’ erscheint am 9. November für die Playstation 4 und die Playstation 5.



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.