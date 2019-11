Musik aus „Death Stranding“: Alles, was ihr über den Soundtrack und den Score wissen müsst

„Death Stranding“ ist seit dem 08. November 2019 zeitexklusiv für die PS4 erhältlich. Eine Fassung für den PC soll im Sommer 2020 erscheinen. Lest passend dazu auch unseren Test oder erfahrt in diesem Beitrag, was andere Publikationen und Gamer vom Spiel halten. Wenn ihr „Death Stranding“ schon gespielt habt, werdet ihr sicherlich schon gemerkt haben, dass die Musik eine ganz große Rolle spielt. Hier erfahrt ihr mehr über den Soundtrack.

„Death Stranding“: Der Soundtrack

„DEATH STRANDING: Timefall (Original Music from the World of Death Stranding)“, so lautet der offizielle Name des Soundtracks, ist fast zeitgleich mit dem Spiel erschienen. Je nach Plattform war der Soundtrack entweder am 06. November oder 07. November erhältlich. Der Soundtrack zu „Death Stranding“ enthält 8 Stücke von verschiedenen Interpreten und ist knapp 30 Minuten lang.

Neben Musik von Bring Me The Horizon sind auf dem Soundtrack unter anderem auch CHVRCHES vertreten – eine im Jahr 2011 in Glasgow gegründete Synth-Pop-Band.

Die Tracklist:

„Trigger” – Major Lazer x Khalid „Ghost” – Au/Ra x Alan Walker „Death Stranding” – CHVRCHES „YELLOW BOX” – The Neighbourhood „Meanwhile…In Genova” – The S.L.P. „Ludens” – Bring Me The Horizon „Born In The Slumber” – Flora Cash „Sing To Me” – MISSIO

Alle Bands beziehungsweise Songs aus dem „Death Stranding“-Soundtrack wurden von Hideo Kojima höchstpersönlich ausgesucht und basieren nicht nur auf seinen persönlichen Vorlieben, sondern zwischen Kojima und den einzelnen Künstlern muss auch ein tiefes Vertrauen herrschen, wie Hideo Kojima vor einiger Zeit in einem Interview zu verstehen gab.

Solltet ihr Death Stranding in einer der folgenden Versionen besitzen, müsst ihr den Soundtrack gar nicht mehr extra kaufen, denn er ist bereits Bestandteil eurer Fassung.

In diesen Versionen von „Death Stranding“ ist der Soundtrack enthalten:

Digital Deluxe Edition

Special Edition

Collector’s Edition

„Death Stranding“: Der Score

Der Soundtrack zu „Death Stranding" ist natürlich nur die eine Seite, erst durch den filmreifen und emotionalen Score wird die Musik komplettiert. Für den instrumentalen Score zeichnet sich der Komponist Ludvig Forssell verantwortlich, mit dem Hideo Kojima schon für „Metal Gear Solid V" zusammengearbeitet hat. Um die einzigartige Soundkulisse aus „Death Stranding" zu entwickelt, wurde Forssell besonders kreativ und besuchte dafür den örtlichen Baumarkt „Home Depot". Dort schlug er auf Gegenstände ein, nur um zu erfahren, wie sich das anhört.

Für eine weitere Inspirationsquelle „spielte“ er auch Piano mit einem Vorschlaghammer oder hüpfte auf einer Akustikgitarre auf und ab. Herausgekommen ist ein 29 Stücke umfassender Score, der eine Länge von über 90 Minuten hat.

Die Tracklist:

Once, There Was an Explosion Alone We Have No Future Bridges Soulless Meat Puppet Beached Things Chiral Carcass Culling The Face of Our New Hope John An Endless Beach Heartman The Severed Bond Claws of the Dead Fragile Stick vs Rope A Final Waltz Strands Lou BB’s Theme Flower of Fingers Cargo High Demens Decentralized by Nature Mules Porter Syndrome Chiralium Spatial Awareness Stepping Stones Frozen Space The Timefall

