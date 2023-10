Godsmack planen Überraschung für ihre US-Tour

In einem Radio-Interview mit ‘Chaz And AJ In The Morning’ hat Godsmack-Frontmann Sully Erna erzählt, dass er mit seiner Band ab Mitte Februar eine „abgespeckte“ US-Tour starten werde. Kleiner soll an den geplanten Shows allerdings nichts werden – aber anders, als bisher von der Band gewohnt.

Empfehlung der Redaktion The Offspring geben Update zum neuen Album Punk Rock Erst 2021 veröffentlichten die US-Punk-Rocker The Offspring ihr letztes Album. Mitte nächsten Jahres könnte schon der Nachfolger erscheinen. „Es ist nicht unbedingt eine Akustik-Tour, aber es wird eine ähnliche Stimmung herrschen. […] Godsmack werden in sehr reduzierter Form im Theater auftreten“, erklärte Sully das Vorhaben. „Wir werden ein paar zusätzliche Musiker mitbringen, um das Klangbild aufzufüllen – einen Keyboarder und einen zusätzlichen Gitarristen –, und wir werden nicht nur die unserer Meinung nach besten Godsmack-Songs spielen, die sich gut in ein akustisches Arrangement übertragen lassen oder bereits in solch einer Version vorliegen. ‘Voodoo’, ‘Serenity’, ‘Growing Old’, die Ballade ‘Truth’ vom neuen Album, ‘Under Your Scars’, all diese Songs. Wir sprechen auch darüber, Sachen wie ‘No Quarter’ von Led Zeppelin zu covern oder auch Pink Floyd. Wir wollen die Leute auf eine Art musikalische Reise mitnehmen und ihnen eine hybride Art von dem bieten, was ich normalerweise als Solokünstler oder mit Godsmack mache. Es soll ein wirklich cooler Musikabend werden.“

Auf die Nachfrage, ob es sich dabei zumindest um eine Tour mit akustischem Schwerpunkt handle, antwortete Sully: „Nicht unbedingt. Es wird nur eine andere Stimmung herrschen. Wir haben das seit 2004 nicht mehr gemacht. Es ist also bereits eine Weile her. Aber es ist ein cooler, ganz anderer Blick auf die Band und das, was wir machen; es ist eine ganz andere Sache.“ Fans dürften also auf jeden Fall auf eine ungewöhnliche Live-Darbietung von Godsmack gespannt sein.

