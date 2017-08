Godspeed You! Black Emperor: Neues Album und Europa-Tour im Herbst bestätigt!

Foto: © Yannick Grandmont, Yannick Grandmont. All rights reserved.

Godspeed You! Black Emperor

Es ist nun amtlich: LUCIFERIAN TOWERS, das neue und gleichzeitig siebte Werk der Kanadier Godspeed You! Black Emperor, wird am 22. September auf Constellation Records erscheinen.

Das Album wurde im Winter 2016/2017 im Hotel2Tango Studio in Montreal aufgenommen. Greg Norman übernahm wie bereits beim Vorgängeralbum ASUNDER, SWEET AND OTHER DISTRESS das Engineering und die Co-Produktion.

Der Sound der Platte hat sich in den vergangenen zwei Jahren herausgeschält, maßgeblichen Einfluss daran hatte die gleichzeitige Kooperation mit der Tanzgruppe Holy Body Tattoo sowie der Auftrag zu einer Komposition zum 100-jährigen Gedenken der Schlacht bei Messines, welche im Juni letzten Jahres in Belgien auf dem Gelände des Massakers in Heuvelland ihre Premiere feierte.

LUCIFERIAN TOWERS ist zudem das dritte Album von GY!BE seit der „Reunion“ der Band 2011 und die zweite aufeinanderfolgende Einzel-LP – denen drei Doppelalben (2000, 2002 und 2012) vorangingen.

Hier könnt ihr euch das LP Design sowie das Artwork anschauen, unterlegt mit einem ersten musikalischen Eindruck des Albums:

Tracklist LUCIFERIAN TOWERS:

Undoing A Luciferian Towers

Bosses Hang

Fam / Famine

Anthem For No State

Tourdaten