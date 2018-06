Der etwas andere Meeresbiologe: Metalhead-Tom Hird macht sich unter seinem Synonym "The Blowfish" für die Rettung der Meere stark.

Die Marine Conservation Society ist eine Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien, die sich für den Schutz und die Säuberung der Meere stark macht. Ihr neuster Repräsentanten-Zugang ist Metalhead Tom Hird. Unter seinem Spitznamen "The Blowfish" ist er seit einigen Jahren regelmäßig im britischen Fernsehen zu sehen. Mit Irokesenschnitt, Ketten, Gitarre und Bart hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein zur Rettung der Meere zu schärfen und seine musikalische Leidenschaft einfließen zu lassen. Meeresschutz ist nur was für Öko-Aktivisten? "Ich habe das Meer schon immer geliebt und war glücklich, mein Leben dem Schutz widmen zu können. So wie die Dinge stehen, müssen…