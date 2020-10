Das Wacken Open Air ist eine feste Metal-Institution, musste 2020 aber leider abgesagt werden. Hier gibt es alle wichtigen Infos!

METAL HAMMER präsentiert: Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 31.07. 2021 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets [Update vom 27.07.2020] Die internationale Metal-Community trotzt der Pandemie – alle 75.000 Tickets für das Wacken Open Air 2021 sind restlos verkauft. Nach der durch das Coronavirus bedingten Absage des Wacken Open Air 2020 gab es ein vielseitiges Angebot an Ticket-Umtauschmöglichkeiten in einen Gutschein, ein Spendenticket, ein neues Ticket für 2021 oder Geld zurück. Mehr…