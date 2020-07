Der wieder von COVID-19 genesene Death Angel-Schlagzeuger Will Carroll hat die Mainstream-Medien für deren Umgang mit ihm kritisiert.

Death Angel-Schlagzeuger Will Carroll war einer der ersten Metaller, der an COVID-19 erkrankt war. Wie die Medien seinen Koma-Traum ausschlachteten, in dem er in der Hölle Satan traf, hält er für fragwürdig. Dies hat der Trommler nun in einem Interview mit "Mosh Mag" zu Protokoll gegeben. In besagtem Traum sah der Death Angel-Musiker sich selbst seinen Körper verlassen und hinab in die Hölle fahren. Dort wurde er dann von Satan für die Todsünde der Faulheit bestraft. Viele Mainstream-Medien hätten sich bei ihrer Berichterstattung und ihren Schlagzeilen auf den Satan-Aspekt der Geschichte konzentriert, darunter die New York Times. "Die Visionen, die…