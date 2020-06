Stream

Grey Daze: Exklusives Roundtable-Interview

Dave Navarro, Mitbegründer von Jane’s Addiction und ehemaliger Red Hot Chili Peppers-Gitarrist, geht den frühen Zeiten von Chester Bennington nach. Er fungiert als Gastgeber eines Roundtable namens „Shouting Out“ mit Grey Daze-Schlagzeuger Sean Dowdell, Brian „Head Welch (Korn), LP, Chris Traynor (Bush, Helmet) und Produzentin Esjay Jones. Der Stream startet hier am Donnerstag, den 25.06.2020, um 18 Uhr.

„Wir sind hier, um über Chester Bennington, einen sehr guten Freund von uns allen, zu reden“, so Navarro im Intro des einstündigen Specials. „Man kennt ihn natürlich von Linkin Park. Aber viele Leute kannten ihn bereits vorher. Chester war in einer Band namens Grey Daze, in der er seine Fähigkeiten, seinen Stil, seine Technik entwickelte. Auch textlich beschritt er damals schon Wege, die er in späteren Lyrics wieder aufgriff.“

Weiterlesen Grey Daze: Die Stimme aus dem Jenseits Rock Mit AMENDS gedenken Grey Daze einem der größten Sänger in der Musikgeschichte. Chester Bennington kehrt für 40 Minuten aus dem Rock-Olymp zurück. Dowdell erzählt in „Shouting Out“ davon, dass in Chester schon immer großes Talent schlummerte. „Er wusste immer, dass er eines Tages ein Künstler sein würde. Seine Eltern und Verwandten berichten von vielen Geschichten rum um Chester. Und alle drehen sich darum, dass er, seit er acht Jahre alt war, nur noch daran dachte, auf einer Bühne aufzutreten.“

Extrem kraftvolle Stimme

Brian „Head“ Welch spricht in seinen Erinnerungen an Chester davon, dass er ihn traf, als Grey Daze rauskamen. „Ganz plötzlich tauchte diese Band aus dem Nichts auf. Und ganz offenkundig war es diese Stimme, die jeden zum Hinhören zwang…. Diese extrem kraftvolle Stimme…“

Mit Grey Daze hatte Bennington die beiden Alben WAKE ME (1994) sowie … NO SUN TODAY (1997) veröffentlicht, bevor sich die Wege 1998 trennten und der Frontmann kurze Zeit später Linkin Park beitrat. 2017 hatte Bennington die Ankündigung gemacht, Grey Daze wieder ins Leben rufen und im September desselben Jahres ein Comeback-Konzert geben zu wollen. Doch das Schicksal machte all den hoffnungsvollen Plänen einen tödlichen Strich durch die Rechnung.

Seht hier den Trailer zum Roundtable-Interview: