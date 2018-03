„GTA Online“: Die neue Rennsaison ist eröffnet

Kaum zu glauben, aber schon seit 2013 sorgt „GTA Online“ für alle Fans von „Grand Theft Auto V“ für unterhaltsame Multiplayer-Stunden. Bei der großen Beliebtheit ist es kein Wunder, dass Publisher Rockstar Games „GTA Online“ regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Jetzt wurde die neue Rennsaison eingeläutet.

„GTA Online“: Neue Fahrzeuge und Rennmodi

Die neue Saison hört auf den sperrigen Namen „GTA Online: Southern San Andreas Super Sport Series" und beinhaltet zwei neue Rennmodi und fünf neue Fahrzeuge. Der erste Rennmodus ist ab sofort verfügbar und eine Hommage auf „Hotring" aus „Vice City" gemischt mit den „Cunning Stunts" von „GTA Online". Obendrauf gibt es auch noch diese neuen Fahrzeuge:

Cheval Taipain

Declasse Hotring Sabre

Entity XXR

Vapid GB200

Vulcar Fagaloa

Die neuen Rennmodi im Überblick:

„Hotring Circuit“ ist der erste neue Rennmodus, der ab sofort verfügbar ist. Hier liefert ihr euch mit bis zu 30 anderen Spielern adrenalingeladene Rennen im Declasse Hotring Sabre. Also ähnlich wie bei klassischen NASCAR-Rennen, aber natürlich mit einer gehörigen Prise „Grand Theft Auto“. Von heute bis zum 26. März 2018 gibt es außerdem doppelte GTA-Dollar (GTA$) und Reputationspunkte (RP).

„Target Assault" lautet der zweite Modus und dieser wird ab dem 03. April 2018 verfügbar sein. Hier könnt ihr bis zu acht Teams bilden, die aus jeweils zwei Spielern bestehen und eure Aufgabe ist simpel: Ihr müsst gegnerische Autos zerstören. Dazu könnt ihr entweder die Maschinengewehre nutzen, die auf der Ladefläche montiert sind, oder ihr rammt eure Gegner einfach und bringt sie so von der Bahn ab.

„GTA Online“: Noch mehr Inhalte

Im Mai soll es dann mit weiteren Inhalten für die neue Rennsaison weitergehen. Hier eine Übersicht:

o1. Mai : Neue „Special Vehicle“-Rennen

: Neue „Special Vehicle“-Rennen 29. Mai: Neue „Transform Races“

Außerdem soll es noch neue „Adversary Modes“ geben und weitere neue Fahrzeuge. Einen konkreten Zeitrahmen gibt es hierfür allerdings noch nicht, Rockstar Games verspricht aber, dass in den nächsten Wochen und Monaten neue Inhalte folgen sollen.