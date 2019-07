Guns N’ Roses: Ex-Drummer Steven Adler erleidet Stichwunde

Guns N' Roses-Bassist Duff McKagan berichtet aus dem Fitness- und Übungs-Camp der Gunners und lobt den schwer schuftenden Axl Rose.

All die Eskapaden rund um Guns N' Roses-Axl Rose sind aureichend bekannt. Doch wie wurde aus dem notorischen Zuspätkommer bei Live-Konzerten eigentlich der hart arbeitende Typ, der er heute ist? Gunners-Bassist Duff McKagan wurde in einem aktuellen Interview (siehe unten) genau danach gefragt. "Nun, ich kann nicht für ihn sprechen, sondern euch lediglich das sagen, was ich weiß... Was ich gesehen und miterlebt habe und mich dazu brachte, noch härter zu arbeiten. Seine Arbeitsmoral ist... Er ist ein Tier. Er geht regelmäßig ins Fitnessstudio und beginnt bereits anderthalb Stunden vor einem Konzert mit den Stimmübungen. Wir spielten eine dreieinhalbstündige Guns…