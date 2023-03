Guns N’ Roses: Slash will Horrorfilme produzieren

Guns N’ Roses-Gitarrist Slash bei einer Show mit Myles Kennedy am 23.12.2014 in Köln

auch interessant

Einem Bericht des Branchenmagazins „Variety“ zufolge hat Guns N’ Roses-Gitarrist Slash eine neue Produktionsfirma gegründet, mit der er Horrorfilme produzieren wird. So ist das Unternehmen BerserkerGang ein Partnerschaft zwischen Slash und Michael Paszt, James Fler sowie Andrew T. Hunt von Raven Banner Entertainment, Rodrigo Gudiño vom „Rue Morgue“-Magazin sowie Produzent Pasha Patriki von Hangar 18 Media.

Old School-Horror

„Ich war schon immer riesiger Horrorfan“, gibt der Guns N’ Roses-Saitenstreichler in einem zugehörigen Statement zu Protokoll. „Vor allem, wenn man in die Zeit zurückgeht, als Horrorfilme mich tatsächlich noch zu Tode erschreckten. Ich möchte ins Herz des Produktionsgeschäfts gelangen, damit ich versuchen kann, Filme zu machen, die ich gerne sehen würde.“ Slash und Rodrigo haben bereits bei einem Streifen namens ‘The Breach’ kollaboriert, der 2022 auf ein paar Film-Festivals lief und später in diesem Jahr in die Kinos kommen soll. Der 57-jährige Musiker hat die Filmmusik komponiert und als ausführender Produzent fungiert.

„Ich habe mich ins Zeug gelegt und versucht, Filme zu produzieren seit dem letzten Streifen, den ich damals 2013 gemacht habe“, berichtet Slash weiter. Der Guns N’ Roses-Musiker hat die Filmmusik für ‘This Is Not A Movie’ (2011) sowie ‘Nothing Left To Fear’ (2013) beigesteuert. Über ‘The Breach’ sagt der Lockenkopf: „Ich bin Horror-Fan alter Schule. Wir haben hierbei Lovecraft’sche Referenzen benutzt. Aber der Film köchelt definitiv langsam vor sich hin und hat eine Siebziger-Ästhetik. Und die Spannung hält sich, weil man bis zum Schluss nicht weiß, was vor sich geht. Da spielt sich mehr im Kopf ab, anstatt alles auf die Leinwand zu schütten.“

4 VON SLASH JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.