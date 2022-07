Haribo goes Wacken: Goldbären in Metal-Kutte

2022 geht es endlich wieder aufs Festival-Gelände – für Haribo sogar zum ersten Mal. Zumindest, was den Metal-Kosmos anbelangt, sollen die Goldbären im Rahmen des Wacken Open Air bislang unbetretenes Terrain erforschen. Bereits der neue Look der sonst bunten Gummibärchen erhielt in diesem Kontext einen schwermetallischen Touch-Up. In der Wacken Open Air-Edition trägt der Haribo-Goldbär ein Festival-Fanshirt, auf dem sowohl die Schrift- als auch die Bildmarke dem Goldbären-Thema angepasst ist. Und zeigt natürlich ganz klassisch die Metalgabel! Auch die süßen Snacks kommen passend in schwarzroter Färbung und schmecken nach Fassbrause Zitrone und Holunder.

Empfehlung der Redaktion Wacken Open Air 2022: Alle Infos zum Festival Heavy Metal Das Wacken Open Air findet nach den Absagen 2020 und 2021 im August 2022 endlich wieder statt. Alle Infos findet ihr hier. In Zusammenarbeit mit den Veranstaltenden des Festivals sind lustige Aktivitäten vor Ort geplant. Unter anderem können am Festival-Stand von Haribo Fotos gemacht werden, während Besuchende auf der exklusiv gestalteten Goldbären-Gitarre – der „DeFender of Frohsinn“ – abrocken. Eine der sechs E-Gitarren wird übrigens der Wacken-Foundation zur Verfügung gestellt.

Die limitierte Goldbären-Edition könnt ihr natürlich am Stand ergattern. Für die Metalheads haben sich Haribo außerdem ein paar besondere Mischungen ausgedacht, die es nur exklusiv vor Ort gibt. Ansonsten sind die Metal-Goldbären im Wacken Store, dem Haribo Online-Shop und in den Haribo-Filialen erhältlich.

