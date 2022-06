Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 03.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Memphis May Fire und Crobot.

Gwar Das Publikum liebt diese Schweinereien, bei denen in Konzerten literweise (Kunst-)Blut, -Speichel und -Sperma fließen und die Mehrzahl der Ansagen aus unappetitlichen Verdauungsgeräuschen und aberwitzigen Satzgebilden bestehen. Dahinter verbirgt sich allerdings auch immer ein unverkennbares Augen-zwinkern über den Wahnsinn, der unser tägliches Leben diktiert. Oder im Fall von THE NEW DARK AGES eine „epische Schlacht zwischen Wissenschaft und Übernatürlichem“. (Hier weiterlesen) Battlelore Musikalisch bleiben sich die Skandinavier treu, mischen symphonischen Power Metal mit einer Spur Folk und viel Drama. Der Elfen­gesang von Kaisa Jouhki schwebt wie eh und je über den Kompositionen, kontrastiert vom Gegrunze des Tomi Mykkänen –…