Heaven Shall Burn: Chart-„Krieg“-Sieg gegen Pietro Lombardi

Es ist vollbracht: Heaven Shall Burn stehen mit OF TRUTH AND SACRIFICE auf Platz eins der deutschen Album-Charts! Die „Rockergruppe aus dem Nichts“ hat somit den in den letzten Tagen humorvoll geführten Battle gegen Pietro Lombardi gewonnen! Dem DSDS-Star kann man nun zum zweiten Platz gratulieren.

Heaven Shall Burn bedanken sich bei allen Fans für deren unermüdlichen Einsatz an der Streaming-Front. Als die Thüringer Metalcore-Helden am 25.03. den Aufruf von Pietro Lombardi an seine Fans zum „Gas geben“ im Kampf gegen Heaven Shall Burn geteilt hatte, schlug die Sache große Wellen.

Heaven Shall Burn nahmen das Ganze mit sehr viel Spaß in den Backen an und fühlten sich natürlich am Ehrgeiz gepackt. Die Fans nahmen den Battle ebenfalls an und streamten, bis die Leitungen glühten.

Zu ihrem Erfolg sagte die Metalcore-Band gegenüber den Offiziellen Deutschen Charts: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass es – ‘wie aus dem Nichts’ – endlich einmal mit der Pole Position geklappt hat. Respekt auch an Pietro, der sich als Super Typ erwiesen hat und ein fairer Sportsmann war. Bei aller Freude sollte man dennoch nicht vergessen, dass es aktuell wichtigere Dinge gibt. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und vielen Dank an unsere Fans, ohne die das natürlich niemals möglich gewesen wäre.“