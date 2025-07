Heaven Shall Burn hatten zuletzt mit dem stimmbedingten Ausfall von Frontmann Marcus Bischoff zu kämpfen, für den jedoch in gleichermaßen glorreicher wie überzeugender Manier Britta Görtz (ehemals Cripper, Hiraes) einsprang. Wenn die Thüringer im kommenden Frühjahr mit ihrem aktuellen Studiowerk HEIMAT (Platz zwei in den deutschen Album-Charts) auf ausgedehnte „Heimat Over Europe“-Tournee gehen, ist „Molle“ bestimmt wieder mit von der Partie.

Blut für Tickets

„Wir sind richtig heiß darauf, endlich mit unserer neuen Scheibe HEIMAT durch Europa zu ziehen und Euch die neuen Songs um die Ohren zu hauen!“, gibt Heaven Shall Burn-Gitarrist Maik Weichert die Parole vor. „Wir haben ein fettes Paket geschnürt — mit Bands, von denen auch wir riesige Fans sind. Das solltet Ihr nicht verpassen, es wird der totale Abriss!“ So werden der In Flames-Ableger The Halo Effect (Melodic Death Metal aus Göteborg), The Black Dahlia Murder (Modern Death Metal-Pioniere) sowie Frozen Soul (brutale Old School-Death Metal-Walze aus den USA) bei „Heimat Over Europe“ die Anheizer geben. Die Tour führt Heaven Shall Burn überdies unter anderem in Städte wie Krakau, Brünn und Dublin, in denen die Musiker noch nie aufgetreten sind.

Doch damit nicht genug: Die Konzertreise ist Teil der Kampagne „Pay With Your Blood“, wobei die Band mit dem Wacken Open Air und regionalen Blutspendediensten zusammenarbeitet. Der Clou: Gegen eine Blutspende kann man ein Ticket ergattern und gleichzeitig anderen Menschen helfen. Marcus Bischoff kommentiert: „Blutspenden ist ein einfacher und sicherer Akt der Solidarität, der Leben rettet. Du hilfst nicht nur anderen, sondern tust auch dir selbst etwas Gutes. Ich spreche aus eigener Erfahrung als langjähriger Krankenpfleger. Und das Thema Blutspenden und damit Leben zu retten liegt mir daher sehr am Herzen. Als wir von der ‚Pay With Your Blood’-Aktion hörten, waren wir sofort interessiert. Jetzt freuen uns auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem Wacken Open Air und unterstützen hier gerne. In diesem Sinne: Blut für Ticket!“

Der Vorverkauf für die „Heimat Over Europe“-Tour von Heaven Shall Burn beginnt am Freitag, den 25. Juli 2025 um 11 Uhr exklusiv im Webshop der Band, bei Impericon sowie Eventim. Ab Montag, den 28. Juli 2025 um 11 Uhr sind die Eintrittskarten dann auch bei allen anderen Anbietern zu haben.

Heaven Shall Burn — „Heimat Over Europe 2026“

* ohne The Halo Effect

20.02. UK-London, Electric Ballroom*

21.02. UK-Bristol, Bristol Electric*

22.02. UK-Glasgow, Garage*

23.02. UK-Birmingham, XOYO*

24.02. IR-Dublin, The Academy*

25.02. UK-Manchester, Academy*

27.02. Hamburg, Inselpark Arena

28.02. Köln, Palladium

01.03. NL-Tilburg. 013

03.03. FR-Lyon, Transbordeur

04.03. FR-Paris, Elysee Montmartre

05.03. BE-Brüssel, Ancienne Belgique

06.03. Stuttgart, Porsche-Arena

07.03. Wiesbaden, Schlachthof

08.03. CH-Zürich, Halle 622

10.03. IT-Mailand, Live Club

11.03. LUX-Esch sur Alzette, Rockhal

13.03. Berlin, Columbiahalle

14.03. Jena, SPK-Arena Jena

15.03. CZ-Brno, Sono Centrum

17.03. HU-Budapest, Barba Negra Red Stage

18.03. PL-Krakow, Klub Studio

19.03. AT-Wien, Gasometer

20.03. Dresden, Messe Dresden

21.03. München, Zenith

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.