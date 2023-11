Heino schwärmt noch immer für Rammstein und will mit auf Tour

Heino bei der Austria For Life 2023 Charity Show im Schloss Schönbrunn am 29. April 2023 in Wien

auch interessant

Heino will wieder mit Rammstein auf die Bühne

Trotz all der Kritik schwärmt der Schlagerstar Heino anscheinend immer noch für Rammstein – weshalb Fans nun stark sein müssen. In einem kürzlichen Interview mit der Rheinischen Post gab der 84-Jährige nämlich bekannt, dass er gerne mal deren Hit ‘Engel’ covern würde. Und das am liebsten gleich mit der Band gemeinsam auf Tour.

Wer sich nicht mehr erinnert (oder sich die Erinnerungen aus dem Hirn gebrannt hat): Heino veröffentlichte breits vor zehn Jahren das Cover-Album MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN (und im Jahr darauf das „harte“ Album SCHWARZ BLÜHT DER ENZIAN mit „Metal“-Cover-Versionen seiner eigenen Songs). Auf der Platte spielte er alle möglichen Songs aus der Welt des deutschsprachigen Rock, Pop und Hip-Hop. So fand sich auf dem Album neben Songs von den Ärzten, den Fantastischen Vier oder Oomph auch das Rammstein-Lied ‘Sonne’.

Dank dem Lied durfte das Schlager-Urgestein 2013 schließlich auch mit Rammstein auf Wacken auftreten. Ein Gig, der bei Heino offenbar so viel Eindruck hinterlassen hat, dass er mit der umstrittenen Band nun wieder auf die Bühne möchte. „Also standen wir vor 80.000 Menschen, es gab Doppelseiten in Magazinen und jede Menge PR, die haben auch von mir profitiert“, erinnert sich der sonnenbebrillte Sänger im Interview. „Und ich würde es wieder tun, wenn Till Lindemann fragt.“ Wenn es um die aktuellen Vorwürfe gegen Lindemann geht, bezieht Heino ebenfalls eine klare Position:

Glaube an Lindemanns Unschuld

„Wir können alle nicht nachweislich sagen, ob es so passiert ist. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was die Frauen behaupten. So, wie ich die Band damals zwei Tage lang in Wacken erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Till Lindemann ist ein absoluter Profi, der weiß, was er tut und wo die Grenzen sind.“

Vielleicht schmeichelt das der Band so sehr, dass sie Heino tatsächlich für ihre kommende Tour im nächsten Jahr aus dem Giftschrank holen? Das würde jedoch sicher für eine ganz andere Diskussion sorgen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.