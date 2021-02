Hellfest Open Air 2022: Alle Infos zum Festival

Foto: AFP/Getty Images, JEAN-SEBASTIEN EVRARD. All rights reserved.

Hellfest Open Air 2013 in Clisson, Frankreich

Update: Auch in diesem Jahr muss das Hellfest Open Air in Frankreich leider ausfallen. Die Veranstalter haben in einem Statement verkündet, dass das dreitägige Festival aufgrund der nach wie vor andauernden Pandemie nicht stattfinden wird.

„Wir haben auf das Beste gehofft, aber letztendlich braut sich das Schlimmste zusammen. Angesichts der Unsicherheiten zur Gesundheitssituation und der neuesten staatlichen Vorschriften für Festivals sind wir gezwungen, die Ausgabe 2021 des Hellfest vom 18., 19. und 20. Juni abzusagen.“

Strenge Auflagen

Am Donnerstag, den 18. Februar hatte die Regierung festgelegt, Sommerfestivals dürften nur unter strengsten Auflagen stattfinden: Demnach ist eine Publikumszahl bis zu 5000 Menschen zulässig. Diese müssen stets ausreichend Sicherheitsabstand wahren.

„Diese Anforderungen machen die Umsetzung unseres Festivals 2021 unmöglich und zwingen uns, unsere Jubiläumsausgabe erneut zu verschieben. Wir wollen der Regierung keine Vorwürfe machen. Wir sind uns bewusst, dass die gesundheitliche Situation erfordert, dass sich jeder vorsichtig verhält. Diese Maßnahmen sind jedoch mehr oder weniger die gleichen wie im letzten Jahr, was zu einem „toten Sommer“ für die Festivals und die Kultur im Allgemeinen führt.“

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

„Wie im letzten Jahr angeboten, könnt ihr euren im Jahr 2020 gekauften 3-Tages- oder 1-Tages-Pass an einem sicheren Ort aufbewahren. Dieser gilt für die Ausgabe 2022, die am 17., 18. und 19. Juni stattfinden wird. Ihr müssen nichts tun, als euer Ticket sicher aufzubewahren.

Wenn ihr euer Ticket behaltet, unterstützt ihr Hellfest Productions bei der Vorbereitung seiner zukünftigen Ausgabe im Jahr 2022. Ein Jahr, das unseren Wunsch erfüllen wird, großartige Momente zusammen zu erleben!“

Datum

Das Hellfest Open Air Festival findet vom 17. bis zum 19. Juni 2022 statt.

Veranstaltungsort

Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt.

Adresse:

Rue du Champ Louet

44190 Clisson, Frankreich

Preise & Tickets

Tickets für das Festival 2020 und 2021 sind auch für 2022 gültig.

Bands

Ob das Line-up für das verschobene Festival 2021 gleich oder ähnlich aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Running Order

Sobald eine Running Order für das Hellfest Open Air 2022 steht, findet ihr sie an dieser Stelle!

Weitere Informationen

Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Hellfest Open Air 2022 gibt, informieren wir euch.

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können. Es ist jedoch stark damit zu rechnen, dass arte concert einige Konzerte im Livestream zeigen wird.

Wettervorhersage

Einige Tage vor Festivalbeginn wird hier eine genaue Wetterprognose für den Zeitraum des Hellfest Open Air 2022 zu finden sein.

Anfahrt



