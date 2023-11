Rock am Ring/Rock im Park 2024: Alle Infos zu den Festivals

Datum

Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 07.06. bis 09.06.2024 stattfindenden Open Airs.

Veranstaltungsort

Adresse Rock am Ring:

Nürburgring

53520 Nürburg

Adresse Rock im Park:

Zeppelinfeld

90471 Nürnberg

Preise & Tickets

Weekend-Tickets ab 199,- Euro und Tages-Tickets ab 69,- Euro könnt ihr hier bestellen.

Bands

††† (Crosses)

311

Against The Current

Antilopen Gang

Asinhell

Atreyu

Avenged Sevenfold

Babymetal

Bad Omens

Beartooth

Betontod

Billy Talent

Biohazard

Blackout Problems

Body Count Ft. Ice-T

Broilers

Cemetery Sun

Corey Taylor

Counterparts

Die Ärzte

Dogstar

Donots

Dropkick Murphys

Electric Callboy

Enter Shikari

Fear Factory

Fit For A King

Green Day

Guano Apes

Hanabie

Hatebreed

Heriot

The Interrupters

James And The Cold Gun

Jazmin Bean

Kraftklub

Kreator

Kvelertak

Landmvrks

The Last Internationale

Leoniden

L.S. Dunes

Machine Head

Madsen

Malevolence

Måneskin

Mudvayne

Neck Deep

Of Mice & Men

Parkway Drive

Pendulum

Pennywise

Pinkshift

Polyphia

Queens Of The Stone Age

Querbeat (nur bei Rock am Ring)

Royal Blood

Royal Republic

Scene Queen

Schimmerling

The Scratch

Skindred

Sondaschule

Team Scheisse

Thy Art Is Murder

Trettmann

Underoath

Wanda

Wargasm

While She Sleeps

Running Order

Weitere Informationen

Geländepläne

Livestream und TV

Anfahrt

Rock am Ring

Rock am Ring kann über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hbf, Köln Hbf und Bonn Hbf und die anschließenden Sonderbuslinien erreicht werden.

Kommt ihr mit dem Auto aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, so führen Euch die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Der Weg von Trier über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen, führt über die Bundesstraße B 257 in Richtung Adenau zum Nürburgring. Bitte beachtet im Vorfeld des Nürburgringrings die Ausschilderungen der Park- und Campingbereiche und folgt den Anweisungen der Ordner.

Rock im Park

Mit der Bahn reist Ihr bequem bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutz Ihr am besten das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Informationen zu den Verbindungen findet ihr auf www.bahn.de.

Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine komfortable Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park & Ride-Anlagen.

Mit der S-Bahn fahrt Ihr bis zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt Ihr am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung könnt Ihr hier im Widget der VGN nachschauen.

Aftermovie 2023

