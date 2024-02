Die deutschen Heavy Metal-Legenden Accept veröffentlichen ihr neues Album HUMANOID am 26. April 2024. Eine Europatournee ist für Herbst 2024 angekündigt.

Die deutschen Heavy Metal-Titanen Accept melden sich mit ihrem neuen Studioalbum HUMANOID zurück, das am 26. April 2024 über Napalm Records erscheinen wird. Einen ersten Vorgeschmack liefern Accept bereits am 28. Februar mit der Veröffentlichung der ersten Single samt brandneuem Musikvideo. HUMANOID wurde erneut vom britischen Metal-Mastermind Andy Sneap (Judas Priest, Amon Amarth, Testament, Saxon et cetera) produziert. Ab heute können Fans mittels der The Interactive Humanoid Experience Website in die Welt des kommenden Albums eintauchen und einige teils exklusive Inhalte entdecken. Es ist unter anderem möglich, den Roboter aus dem Cover neu zu programmieren und dabei verschiedene Bereiche…