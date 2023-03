Helloween: Die Band arbeitet an neuem Album

In einem Interview mit The Metal Voice wurde der Helloween-Sänger Michael Kiske gefragt, ob die Band bereits an einem Folgealbum des Band-betitelten Werks HELLOWEEN (2021) arbeiten würde.

Helloween: Die ersten Schritte sind getan

„Kai (Hansen, Gitarre/Gesang – Anm. d. A.) hat mir vor 10 Tagen oder vielleicht vor einer Woche das Demo eines Songs geschickt, an dem er arbeitet. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil es nicht so klingt, wie man erwarten würde", erklärte der Musiker. „Der Song war ein bisschen unkonventionell, wofür ich immer dankbar bin. Ich fand diesen Aspekt immer aufregend an Helloween. KEEPER OF THE SEVEN KEYS: PART 1 und KEEPER OF THE SEVEN KEYS: PART 2 sind heute Klassiker. Aber als sie erschienen, klangen sie ganz anders als WALLS OF JERICHO. Doch wir hatten den Mumm, diesen Weg zu gehen… und ich denke, deshalb bin ich noch immer hier. Diese Rekorde haben mich beeinflusst, weil ich ziemlich furchtlos war. Und es ist ein Vorteil der Jugend, denn meistens sind es die Jüngeren, die keine Furcht haben."

Auf die Frage, ob Michael ebenfalls musikalische Ideen für das kommende Album beisteuern werde – für HELLOWEEN hat er keinen der Songs geschrieben – antwortete er: „Ich weiß es nicht. […] Heutzutage schreibe ich einfach keine Metal-Songs, ich schreibe Songs auf akustischer Gitarre. Und wenn ich etwas habe, von dem ich denke, dass die Band daraus einen HELLOWEEN-Song machen könnte, werde ich es den anderen natürlich zeigen. Wenn es ihnen gefällt, dann machen wir vielleicht etwas daraus.“

Die Notwendigkeit dafür sieht Michael allerdings nicht, denn Helloween verfügen über viele gute Songwriter. „Sie sind alle wirklich dazu in der Lage, diese Art von Material zu schreiben, das jeder liebt. […] Und ich denke, das ist mehr als genug. Wenn ich eine Idee habe, bringe ich sie ein. Aber ich erzwinge das nicht.“

