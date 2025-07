Ganze achteinhalb Minuten geht Helloweens neuer Track ‘Universe (Gravity For Hearts)’. Mit spacigen Gitarrenklängen und Michael Kiskes einzigartigem, emotionalem Gesang nimmt der Song uns mit in „ein atemberaubendes, Blockbuster-ähnliches musikalisches Abenteuer, hinter dem weit mehr steckt als das bloße Mysterium des Weltraums.“

Die von Sasche Gerstner geschriebene neue Single soll „Fans den tristen Alltag vergessen und sie stattdessen an all die unbegrenzten Möglichkeiten denken lassen, die jenseits unseres Planeten warten. Das Universum ist letztendlich ein Ort, an dem man sich einerseits leicht in Gedanken verlieren kann, aus dem man andererseits aber auch unbekannte neue Kräfte schöpfen kann.“

Neues Album im August

Mit „uhrwerkgleichem Drumming, intergalaktischem Gitarrentapping und einem umwerfender Soloabschnitt lassen Helloween ‘Universe (Gravity For Hearts)’ ohne Wenn und Aber direkt in eine Liga mit ihren ikonischen Longtracks wie ‘Halloween’ (1987), ‘Keeper Of The Seven Keys’ (1988) oder auch ‘Skyfall’ (2021) schießen„.

Nach der ersten Single-Auskopplung ‘This Is Tokyo’ ist ‘Universe (Gravity For Hearts)’ der zweite vorab veröffentlichte Track des anstehenden Helloween-Albums GIANTS & MONSTERS. Anlässlich des Album-Releases am 29. August erwartet euch in der September-METAL HAMMER-Ausgabe eine umfangreiche Helloween-Titel-Story sowie eine exklusive Helloween 7″ Vinyl. Darauf zu hören: Die brandneue Single ‘This Is Tokyo’, sowie der Klassiker ‘Future World’ in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite.

Das Sammlerstück ist ab dem 22.08.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Seht hier das Lyric-Video!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Die einzigartige Pumpkin-Power wird auch auf der kommenden Jubiläumstour die Bühnen fluten, wenn die Band zusammen mit den Fans 40 Jahre Helloween zelebrieren wird. Mit einer ultimativen Setlist, die handfeste Überraschungen zu bieten hat, geht es in die wichtigsten Arenen des Planeten. Erste Termine der Mitte Oktober startenden Europatour waren im Handumdrehen ausverkauft, Tickets für Zusatzshows in Madrid und Bochum befinden sich im Vorverkauf.“

„40 Years Anniversary Tour“ – Europa 2025

Very Special Guests: BEAST IN BLACK

17.10.LU-Luxemburg, Rockhal

18.10.NL-Tilburg, 013 *AUSVERKAUFT*

20.10.UK-London, Eventim Apollo

22.10. F-Paris, Zénith (Le Villette)

24.10. CZ-Prag, O2 Arena *AUSVERKAUFT*

25.10. SK-Zvolen, Tiposbet Arena

26.10. H-Budapest, Papp László Sportaréna

28.10. PL-Kattowitz, Spodek

30.10. Bochum, RuhrCongress *ZUSATZTERMIN*

31.10. Bochum, RuhrCongress *AUSVERKAUFT*

01.11. Hamburg, Barclays Arena

03.11. NO-Oslo, Sentrum Scene *AUSVERKAUFT*

04.11. NO-Oslo, Sentrum Scene

06.11. FI-Helsinki, Helsingin Jäähalli

08.11. SE-Göteborg, Partille Arena

13.11. PT-Lissabon, Campo Pequeno

15.11. E-Madrid, La Cubierta de Leganés *AUSVERKAUFT*

16.11. E-Madrid, La Cubierta de Leganés *ZUSATZTERMIN*

19.11. IT-Mailand, Forum

20.11. CH-Zürich, The Hall

22.11. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle *AUSVERKAUFT*

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.