Hellraiser Leipzig: „Was zur Hölle?!“

Wie uns allen fehlt auch Cristina Scabbia der Trubel und unter Menschen zu sein. Die Lacuna Coil-Sängerin blickt frustriert in die Zukunft.

Nach wie vor hält die Coronapandemie das Kulturleben fest im Griff. "Es hat sich nichts geändert. Es fühlt sich so an, als würden wir noch im letzten Jahr feststecken", so Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia. In einem Podcast mit The Pit führt sie weiter aus, dass sich die allgemeine Panik gelegt hat im Vergleich zu 2020. "Das gibt einem natürlich ein bisschen das Gefühl von Normalität zurück. Und wenn ich all die Leute mit Masken sehe, blicken sie einen wenigstens nicht mehr so an, also würde man ihnen den sofortigen Tod bringen." Aber es erfüllt Scabbia eben auch mit Sorge, weil…