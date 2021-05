Die METAL HAMMER Juniausgabe 2021: Helloween, Burning Witches, Powerwolf u.v.a.

Um die Vorfreude zu schüren, liefern wir euch die Vollbedienung in Sachen Helloween schon einige Tage vor Erscheinen des mit Spannung erwarteten Albums. In unserer großen Titelgeschichte äußern sich mit Michael Weikath, Sascha Gerstner und Kai Hansen drei Vertreter unterschiedlicher Band- Phasen über die Genese sowie die musikalischen und thematischen Hintergründe von HELLOWEEN. Darüber hinaus tragen Dani Löble, Charlie Bauerfeind und Eliran Kantor ihre Sicht auf das Opus bei.

Die Vorsteherinnen des Hexenzirkels sprechen im Interview über Szenewärme und THE WITCH OF THE NORTH.

Auf seinem zweiten Soloalbum verarbeitet der Alter Bridge-Sänger musikalisch den momentanen Zeitgeist.

Flotsam And Jetsam

Die Speed-/Thrash-Veteranen zeigen sich nicht nur auf BLOOD IN THE WATER angriffslustig und voller Energie.

Die Wölfe geben erste Einblicke in ihr kommendes Werk CALL OF THE WILD sowie ihren spannenden Videodreh.

Dornenreich, Der Weg einer Freiheit

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 264 mit Helloween, Flotsam And Jetsam, Hammer King, Burning Witches, Bloodbound, Pop Evil.

