High On Fire: Videopremiere zu ‘Electric Messiah’

Nachdem sich die Gerüchte zu System Of A Down immer weiter häuften, veröffentlicht Serj Tankian ein ausführliches Statement.

System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat genug von der Gerüchteküche, die sich immer um die Band zusammenbraut hat. Über Facebook schrieb der Sänger jetzt ein eindeutiges Statement unter dem Titel ‘Bekenntnisse zu SOAD von Serj Tankian’, in dem er erklärt, wieso es kein neues System Of A Down-Album geben wird. "Wir sind extrem glückliche darüber, dass unsere Fans sich nach all den Jahren ein Album aus unserem bunt zusammengewürfelten Team wünschen. Dies hat natürlich zu zahlreichen Gerüchten über die Band und über unsere Unfähigkeit, zusammen eine Platte aufzunehmen, geführt. Also werde ich nun versuchen, die Dinge ein für allemal…