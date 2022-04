HIM: Ville Valo meldet sich mit neuer Musik zurück

Foto: Redferns via Getty Images, Gary Wolstenholme. All rights reserved.

Ville Valo mit HIM beim Sonisphere 2014 in Knebworth

Die Gothic- und Dark Rock-Fans da draußen dürften gerade aus vollem Herzen frohlocken. Denn eine Ikone der Szene, um die es einige Jahre still war, meldet sich gerade zurück — und hat sogar neue Musik angekündigt. Hierbei handelt es sich um den finnischen Rotwein-Connaisseur Ville Valo, der einst als Frontmann HIM (‘Join Me In Death’) anführte.

Solo-Neustart

HIM hatten 2017 eine umjubelte Abschiedstournee gespielt — das letzte Konzert des Quintetts ging am 31. Dezember 2017 beim von der Band selbst organisierten Helldone Festival in Helsinki über die Bühne. Mit über zehn Millionen abgesetzten Alben zählen HIM zu den erfolgreichsten Gruppen überhaupt aus Finnland. Zu den Gründen der Bandauflösung sagte Ville Valo: „Wir fanden, dass das neue Material nicht so recht abhebt. Zwar kamen wir gut miteinander aus, aber irgendetwas fehlte. Die Sterne standen nicht richtig. […] Wir fanden, dass wir zusammen nichts mehr zu geben hatten. Es machte Spaß, die alten Lieder zu spielen, doch dieser Funke fehlte.“

Nun hat Ville Valo auf der Heartagram-Facebook-Seite ein kurzes Video gepostet. Dabei flackert besagtes Heartagram in Blautönen, dazu sanfte Töne klingen. So weit, so gut. Das Beste an dem Clip ist jedoch die Bildunterschrift. Dort steht: „Neue Musik von VV 8. April“. VV steht natürlich für Ville Valo. Doch damit nicht genug: In einem weiteren Post (siehe weiter unten) verrät Valo, wie der Titel des frischen Songs lauten wird: ‘Loveletting’. Das heißt: Bereits in zwei Tagen — am Freitag, den 8. April — bekommen die HIM-Fans neues Material von dem 45-jährigen Musiker zu hören. Nach fünf Jahren Pause. Komplett überraschend kommt das für eingefleischte Anhänger des Rockers vermutlich nicht. Denn schon 2020 hatte Ville seinen Social Media-Auftritt neu gestaltet. Insofern war klar, dass sich da etwas anbahnt.

