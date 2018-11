‘Hitman 2’: Dicke Bundles für PC und PS4 zu gewinnen!

Chuck Norris, Äpfel, Guinness Buch der Rekorde: Unglaubliche Fakten zur ‘Rambo’-Trilogie. Und wir verlosen je 1 Exemplar der neuen limited Steelbooks.

Die ‘Rambo’-Filme sind längst Kult und katapultierten Hauptdarsteller Sylvester Stallone in Hollywoods A- Liga der Actionstars. Zum Home Entertainment-Start der brandneu in 4K restaurierten ‘Rambo’-Trilogie am 8. November 2018 werfen wir einen Blick auf teils skurrile und unglaubliche Fakten. https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o Ein Mann wie ein Apfel Was Rambo mit Äpfeln gemeinsam hat? Seinen Namen. Ja, tatsächlich wurde Rambo nach der Apfelsorte Rambour (auch Rambur geschrieben) benannt. Die tatsächliche Herkunft der Sorte ist unbekannt, nur eines kann so gut wie sicher ausgeschlossen werden: Sie stammt nicht aus Vietnam. John Travolta Rambo oder John Scarface? Bevor Sylvester Stallone in seiner ikonischen Rolle gecastet…