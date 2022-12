Im kommenden Jahr erhalten ‘Harry Potter’-Fans endlich die Möglichkeit, selbst die Zauberschule Hogwarts zu besuchen. Zumindest verspricht das Rollenspiel ‘Hogwarts Legacy’, diese Erfahrung zu bieten. Bereits im Februar sollte es so weit sein – eine Spielergruppe muss nun allerdings noch länger auf ihren digitalen Brief warten.

Das Entwicklerstudio Avalanche Software hat für einige Plattformen eine Verzögerung des Releases angekündigt. Spieler mit den Last-Gen-Konsolen Playstation 4 und Xbox One müssen dementsprechend länger warten. Statt im Februar können sie erst am Anfang April spielen. Grund für die Verschiebung ist den Entwicklern zufolge die Sicherstellung eines guten Spielerlebnisses. Noch später erscheint das Spiel nur für die Nintendo Switch – allerdings wurde 'Hogwarts Legacy' für diese Konsole nicht verschoben, das Datum war bisher gar nicht bekannt. Ende Juli ist es dann so weit.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

