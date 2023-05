Hollywood Vampires verschieben Tour-Anfang in den USA

auch interessant

Die amerikanische Supergroup Hollywood Vampires um Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henriksen muss den Anfang ihrer Tour verschieben. Gitarrist und Sänger Johnny Depp hat sich eine Knochenfissur am Knöchel zugezogen und kann jetzt auf Anraten von Ärzten vorerst nicht auftreten.

Depps Statement

Verschoben werden die drei Konzerte in New Hampshire am 30. Mai, Boston am 31. Mai und New York am 1. Juni. In dem Statement auf Instagram von Depp heißt es:

Empfehlung der Redaktion Alice Cooper: Das Wort Rente ist nicht in meinem Vokabular Hard Rock An einen möglichen Ruhestand will der inzwischen ein Dreiviertel-Jahrhundert alte Alice Cooper noch keine Gedanken verschwenden. „Meine Lieben Freunde, mir tut es leid sagen zu müssen, dass ich meinen Knöchel gebrochen habe, was sehr belastend ist!!! Es hat als Knochenfissur angefangen, aber irgendwo zwischen Cannes und der Royal Albert Hall ist es schlimmer geworden statt besser. Einige medizinische Fachkräfte haben mir dringend empfohlen, jegliche Aktivität für den Moment sein zu lassen, und so kann ich momentan leider nicht reisen.“

Der Schauspieler war an den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes anwesend, um den neuen Film Jeanne du Barry zu präsentieren, in dem er die Hauptrolle spielt. Später nahm er unter anderem neben Billy Gibbons (ZZ Top) und Kirk Hammett (Metallica) an einem Tribute-Konzert für den im Januar verstorbenen Gitarristen Jeff Beck in London in der Royal Albert Hall teil.

Ersatztermine

Weiter schreibt Depp in seinem Statement: „In diesem Sinne tut es den Jungs und mir leid, euch in New Hampshire, Boston und New York zu verpassen, aber keine Angst, ich verspreche euch, dass wir euch eine tolle Show nach Europa- und später im Sommer unser aller Bestes an die Ostküste bringen werden, um es für diejenigen wieder gut zu machen, die für diese Shows bezahlt haben!!! Es tut mir aufrichtig leid.“

Hollywood Vampires bestätigen auf ihrem Instagram-Kanal das gesagte und geben Ersatztermine für die verschobenen Konzerte bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hollywood Vampires (@hollywoodvampires)

Am 2. Juni erscheint LIVE IN RIO, das erste Live-Album der Gruppe. Ebenfalls auf dem Album vertreten sind zum Beispiel Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan oder Halestorm Sängerin Lzzy Hale.

Hier das neue Live-Album auf Amazon vorbestellen!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.