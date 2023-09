Bruce Dickinson, einer der einflussreichsten Vertreter der New Wave of British Heavy Metal, feiert heute seinen 65. Geburtstag – METAL HAMMER gratuliert!

Seine unverkennbare Stimme und charismatische Bühnenpräsenz haben Bruce Dickinson zu einer lebenden Legende des Heavy Metal emporsteigen lassen. Als Frontmann von Iron Maiden trug er maßgeblich zum weltweiten Erfolg der Band bei – und nach wie vor prägt er das Hard 'n' Heavy-Geschehen. Hoch hinaus In den späten siebziger Jahren begann Dickinson seine Musikkarriere. Während dieser Zeit hatte er sich an der Seite verschiedener Bands versucht, bevor er 1981 als Frontmann zu Iron Maiden stieß. Mit Dickinson an ihrer Spitze erreichte die Band enorme Erfolge. Alben wie THE NUMBER OF THE BEAST (1982), POWERSLAVE (1984) und SOMEWHERE IN TIME (1986)…