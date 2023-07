Max und Igor Cavalera (Ex-Sepultura) trauern um ihre Mutter

Foto: Tim Tronckoe. All rights reserved.

auch interessant

Max und Igor Cavalera haben ihre Mutter Vania verloren. Sie starb im Alter von 80 Jahren. In den Sozialen Medien kommentierten die zwei Sepultura-Ikonen ihren Verlust wie folgt: „Schweren Herzens verkünden wir den Tod unserer Matriarchin Vania Cavalera. Vanias größte Freude im Leben war es, ihre drei Kinder Max, Iggor und Kira zu großzuziehen und zu lieben sowie eine Großmutter für ihre 14 Enkelkinder zu sein.“

Brasilianische Hohepriesterin

2016 sprach Max Cavalera in einem Interview über das Verhältnis seiner Mutter Vania zu seiner Musik und insbesondere seinen Live-Auftritten. „Wenn man eine Show macht, ist es eine Verwandlung. Ich war wie besessen. Mein Spitzname in der Anfangszeit von Sepultura war Max Possessed, was ich mir selbst ausgesucht habe. Ich habe schon immer auf solches Zeug gestanden. Denn meine Mama ist eine Hohepriesterin der brasilianischen Religion Candomblé, die sehr spirituell ist. Candomblé ist ein bisschen wie Voodoo, aber die gute Seite davon, nicht die dunkle Seite.

Empfehlung der Redaktion Ex-Journey-Gitarrist George Tickner verstorben AOR Journey trauern um George Tickner. Der Musiker bediente für kurze Zeit die Rhythmusgitarre bei der Formation, die damals noch Jazz-Fusion spielte.

Ich war immer bei ihr, als sie die Rituale vollführt hat. Und ich habe viele Menschen gesehen, die von etwas besessen waren. Ich habe das immer gemocht. Als meine Mutter gekommen ist, um sich meine ersten Konzerte anzuschauen, hat sie das erwähnt. Sie meinte: ‚Das, was ihr Jungs macht, sieht aus wie eines meiner Rituale. Denn auf der Bühne du bist nicht der gleiche Sohn wie zu Hause.‘ Zu Hause bin ich komplett entspannt und so. Doch auf der Bühne ist das ein ganz andere Ebene an Verrücktheit.“

🛒 MORBID VISIONS VON SEPULTURA BEI AMAZON ORDERN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Iggor & Max Cavalera Official (@cavaleraconspiracy)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.