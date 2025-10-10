Am 10. Oktober 2025 feiert Vegard Sverre Tveitan, besser bekannt als Ihsahn, seinen 50. Geburtstag. Der Norweger hat die Grenzen des Metal-Genres wie kaum ein anderer verschoben und zählt zu den ersten größeren Black Metal-Musikern, die Skandinavien hervorgebracht hat. Was einst als düstere Vision eines Teenagers begann, ist heute ein vielschichtiges musikalisches Vermächtnis, das von Black Metal bis Jazz reicht.

Sturm der Jugend

Mit gerade einmal 15 Jahren gründete Ihsahn gemeinsam mit Tomas „Samoth“ Haugen und Håvard „Mortiis“ Ellefsen die Band Emperor, die schnell zur Speerspitze des norwegischen Black Metal avancierte. Alben wie IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE (1994) und ANTHEMS TO THE WELKIN AT DUSK (1997) gelten bis heute als stilprägend: atmosphärisch, komplex, kompromisslos. Schon damals zeigte sich Ihsahns Hang zur Komposition. Er schrieb große Teile der Musik und Texte, spielte mehrere Instrumente und prägte den Sound maßgeblich.

Ihsahn als Solokünstler

Nach dem temporären Ende von Emperor im Jahr 2001 begann Ihsahn eine Solokarriere, die ihn endgültig als musikalischen Freigeist etablierte. Sein Debütalbum THE ADVERSARY (2006) war ein progressives und vielschichtiges Statement, das zeigt, dass Ihsahn seine Solokarriere trotz des erneuten Aufschwungs von Emperor nicht vernachlässigt. Es folgten Solowerke wie AFTER (2010), ARKTIS. (2016) und ÁMR (2018), auf denen er Metal mit Jazz, Elektronik und klassischer Musik verband. Dies geschah oft unter Einsatz von Saxofon, Synthesizer und mehrstimmigem Gesang. Ihsahn ist kein Musiker, der Trends folgt. Er komponiert, was ihn bewegt – und das mit einer Präzision, die an klassische Komponisten erinnert. Seine Texte kreisen um Existenz, Identität und Transformation, oft inspiriert von Philosophie und Literatur.

Ein Künstler, der bleibt

Privat ist Ihsahn mit der Musikerin Heidi S. Tveitan verheiratet, mit der er Projekte wie die Band Peccatum realisierte. Auch sein Sohn Angell trat bereits musikalisch in Erscheinung – etwa als Schlagzeuger in einem seiner Lieder. Die Familie lebt in Notodden, wo Ihsahn auch als Produzent und Mentor tätig ist und heute vor exakt 50 Jahren geboren wurde.

Zum Geburtstag blickt Ihsahn auf eine Karriere zurück, die von Mut, Tiefe und Wandel geprägt ist. Er hat Black Metal mitgeprägt, ihn hinter sich gelassen und neu erfunden. Er ist ein Komponist, der Klangräume erschafft, in denen sich Dunkelheit und Licht begegnen.

—

