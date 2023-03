Immortal geben Veröffentlichungsdatum für WAR AGAINST ALL bekannt

Immortal gaben endlich das Veröffentlichungsdatum für ihr kommendes Studioalbum WAR AGAINST ALL bekannt. Das zehnte Werk der Norweger soll demnach am 26. Mai erscheinen. Eine erste Single liefert bereits einen Eindruck der neuen Songs.

Der Winter naht

Gründungsmitglied Demonaz sagt über den Song: „‘War Against All’ war der erste Track, den ich für das Album geschrieben habe. Es ist ein schneller Song, dessen Riffs größtenteils von BATTLES IN THE NORTH (1995 – Anm. d. A.) inspiriert sind. Der Text ist in wahrer Blashyrkh-Kampfeslust und auch in Stimmung für einen Opener geschrieben. Die frostigen, rohen und schnellen Kriegshymnen in diesem Stil bedeuten mir alles. Ich werde die frühen Jahre nie vergessen oder die Fans mit Entschleunigung enttäuschen.

Immortal sind nie Kompromisse bei ihrer Vision eingegangen, die die Fans mit jeder neuen Veröffentlichung auf eine Reise durch Blashyrkh mit unserer düstersten und düstersten Musik nimmt. Diese Songs bilden keine Ausnahme. Ich bin stolz auf das Endergebnis und kann es kaum erwarten, die Fans das Album hören zu lassen. Die frühen Tage des Black Metal inspirieren mich am meisten, die kalten Nächte in den Wäldern, in den Bergen unter dem Wintermond. Das hält den Geist und die Grundlage für all unsere Musik am Leben. "



Entsprechend werden die Fans der ersten Stunde wohl nicht enttäuscht sein. Demonaz verspricht: „Immortal setzen den Stil fort, der auf unseren ersten Alben etabliert und definiert wurde. Es ist schneller, wütender, epischer und mächtiger Blashyrkh-Metal – das ist der einzige Weg!“

