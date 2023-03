In einem neuen Interview sprechen Tobias Forge (Ghost) und Def Leppard-Frontmann Joe Elliott über ihre Zusammenarbeit und die Bedeutung des Rock und Metal.

Für manche kam die Kollaboration der Rocker Tobias Forge von Ghost und Joe Elliott von Def Leppard unerwartet. In ihrer YouTube-Reihe, einer Videogeschichte, die seit vier Jahren stetig mit neuen Kurzfilmen erweitert wird, hatte Joe Elliott einen Überraschungsauftritt (‘Chapter 15: Meanwhile in Dublin’). Wie die beiden Künstler nun aber in einem Interview mit NME preisgaben, sind sie schon länger Fans voneinander. Tobias Forge und Joe Elliott lernten sich 2015 kennen. Seitdem sei Elliott Feuer und Flamme für die Okkult-Rock-Musik seines Kollegen: „Ich spielte immer wieder Ghost in meiner Radio Show [Planet Rock]“. Und auch Forge ist sichtlich angetan von Def…