Alice Cooper: Gitarristin Nita Strauss kehrt zurück

Es ist immer wunderbar, wenn zusammengeführt wird, was zusammengehört. So auch in diesem Fall — denn die verlorene Tochter Nita Strauss kehrt in ihre Metal-Familie um Alice Cooper zurück. Die einstige The Iron Maidens-Gitarristin war vergangenen Sommer aus der Band des Schock-Rockers ausgestiegen, um mit Pop-Sängerin Demi Lovato auf Tour zu gehen. Nun heuert sie wieder bei Vincent Furnier an, wie Cooper mit bürgerlichem Namen heißt.

Andere Luft schnuppern

Konkret erfolgt die Wiedervereinigung mit der 36-jährigen Musikerin hinsichtlich einer ausgedehnten Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Einige Shows spielt Alice Cooper auch mit Def Leppard und Mötley Crüe, ein paar Konzerte mit Rob Zombie folgen. „Sie ist zurück!“, schreibt Furnier in den Sozialen Medien. „Nita hat um eine Freistellung gebeten, um mit jemand anderem zu arbeiten. Das ist etwas, wozu ich meine Band-Mitglieder stets ermutige. Ich möchte, dass sie sich selbst herausfordern und neue Dinge ausprobieren. Ich bin dankbar, dass mein alter Freund Kane Roberts vorgetreten und für sie eingesprungen ist. Doch sie wird für die neue Tournee zurück sein, die Ende April anfängt. Es wird toll sein, sie wiederzuhaben.“

Darüber hinaus ließ es sich Nita Strauss selbst nicht nehmen, ihr Comeback zu kommentieren. „Sei es im Studio oder auf der Bühne — es ist immer eine riesige Ehre, Musik mit Alice Cooper zu machen. Ich bin sehr begeistert darüber, mich wieder der Band auf Tour für die Termine 2023 anzuschließen. Ich werde euch im April wiedersehen. Lasst den Alptraum zurückkehren!“ Nita machte sich wie erwähnt bei The Iron Maidens einen Namen als Gitarristin. Bei der Gruppe um Vince Furnier stieg die Musikerin 2014 ein und ersetzte damals die einstige Michael Jackson-Gitarristin Orianthi. Empfohlen wurde sie Cooper von seinem ehemaligen Bassisten und Winger-Frontmann Kip Winger.

