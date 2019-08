In eigener Sache: Langjährige Leser gesucht!

Mit Corey Taylor im Gespräch: Alles zum neuen Slipknot-Album findet ihr in unserer August-Ausgabe. Zudem Sabaton, Volbeat und jede Menge Live-Berichte.

Slipknot Obgleich noch ein paar Wochen ins Land ziehen, bis das sechste Slipknot-Album WE ARE NOT YOUR KIND erscheint, liefern wir in dieser Ausgabe bereits die Vollbedienung dazu: Wir haben uns in Leipzig mit Corey Taylor über den aktuellen Status quo der Neun und seine Gefühle hinsichtlich der kommenden Veröffentlichung unterhalten sowie uns die dazugehörige Show angesehen. Ganz klar: Diese Truppe lebt und zelebriert das Chaos wie kaum eine zweite. Tauchen wir hinein! Sabaton Dark Tourism und Krieg zu launigen Melodien sind nur zwei der Streitpunkte, die Sebastian Kessler mit Sabaton bespricht. Volbeat Wie viel von Michael Poulsens Vaterfreude sich…