In Extremo-Sänger Michael Rhein wird zum Tanzshow-Star

Vor 450 Jahren wurde der Sterndeuter und Wahrsager Nostradamus in Frankreich geboren. In der Bühnenshow ‘Nostradamus – Wanderer der Welten’ wird er zum Fremdenführer zwischen Zeit und Raum. Vom 07. bis 11. November ist die umjubelte Show ‘Nostradamus – Wanderer der Welten’ für sieben Spieltermine im Berliner Admiralspalast zu erleben.

Das legendäre ungarische Tanzensemble ExperiDance bringt eine hinreißende und unterhaltsame Revue auf die Bühne, welche die Herzen der Besucher höherschlagen lässt. Spektakuläre Choreographien, bekannte Melodien und Hauptdarsteller Michael Robert Rhein, Sänger der Mittelalter-Rock-Band InExtremo, nehmen euch mit auf eine Reise der besonderen Art.

Welt- und Zeitreise

Nostradamus geht mit seiner Ehefrau auf eine Welt- und Zeitreise. Er will ihr etwas Gutes tun und gleichzeitig zeigen, dass seine Prophezeiungen wahr geworden sind. Das Paar wird begleitet von einem Lehrling und einem stummen Magier, der ganz offensichtlich mit der Ehefrau flirtet. Sie reisen nach Australien, Indien und Japan. Die Reisegruppe erfährt das spanische Temperament und die gute Laune der Russen

Gemeinsam schauen sie sich ein Fußballspiel in Brasilien an. Die Rundreise behandelt auch verschiedene historische Epochen. In Ägypten sind sie Zeugen der Liebe von Kleopatra und Julius Caesar, in aller Eile verlassen sie Transsylvanien auf der Flucht vor Dracula – und dann swingt Elvis in Las Vegas. Am Ende finden unsere Helden ihr neues Zuhause im Herzen Europas.

Seht hier den Trailer von ‘Nostradamus – Wanderer der Welten’:

ExperiDance: NOSTRADAMUS – Wanderer der Welten

Tanzensemble: ExperiDance

Künstlerische Leitung und Choreografie: Sándor Román

Hauptdarsteller: Michael Robert Rhein (InExtremo)

07. bis 11. November

Ort: Admiralspalast (Theatersaal), Friedrichstraße 101, 10117 Berlin Mitte

Termine: 07. bis 09.11. | jeweils um 20 Uhr, 10.11. um 15 & 20 Uhr, 11.11. um 15 & 19 Uhr

Tickets: www.ticketmaster.de/search/?keyword=Nostradamus

Website: www.experidance.de