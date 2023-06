In Flames: Anders Fridén denkt nicht über Alben-Jubiläen nach

In einem Interview mit Bloodstock TV wurde In Flames-Frontmann Anders Fridén gefragt, ob er den 30. Geburtstag des Band-Debüts LUNAR STRAIN (1994) in irgendeiner Weise feiern werde, den das Album im kommenden Jahr begehen wird. Der Sänger zeigte sich überrascht, dass der Erstling ein derart stattliches Alter erreicht hat – und äußerte sich glücklich über die lange währende Karriere.

Keine Geburtstagsfeiern?

Empfehlung der Redaktion In Flames: Fridén hat sich The Halo Effect nicht angehört Melodic Death Metal In Flames-Sänger Anders Fridén verspürt keine allzu große Lust, sich eingehend mit dem Debütalbum von The Halo Effect zu befassen. „In der Band denken wir nicht über diese Dinge nach“, sagte Anders. „Aber wenn wir auf Tour sind, tun wir das. Fans kamen auf uns zu und sagten: ‚Oh, heute ist dieses Album so viele Jahre alt geworden.‘ oder ‚Heute hat THE JESTER RACE (1996 – Anm.d.A.) Geburtstag. Und wir sagen dann: ‚Oh, fuck. Darüber haben wir gar nicht nachgedacht.‘ Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Aber 30 Jahre – das ist verrückt.

Wenn man mich zu Beginn unserer Karriere gefragt hätte, ob wir das 30 Jahre lang machen würden, hätte ich geantwortet: ‚Auf keinen Fall.‘ […] Ich bin so, so dankbar, dass wir das tun können, was wir tun. Meine Leidenschaft – mein Hobby – ist mein Beruf. Das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin dankbar für alle Fans, die uns um die Welt reisen lassen. Kommt zu unseren Shows und hört unsere Musik.“

Anfang des Jahres veröffentlichten In Flames mit FOREGONE ihr 14. Studioalbum. Das Album ist in der Februarausgabe Soundcheck-Sieger geworden. Auch in unserer Review konnte die Band mit ihrer aktuellen Platte punkten.

