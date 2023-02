In Flames: Fridén hat sich The Halo Effect nicht angehört

Anders Fridén hat sich noch nicht allzu viel mit der Musik seiner ehemaligen Kollegen in The Halo Effect beschäftigt. Dies gab der In Flames-Frontmann in einem aktuellen Interview zu Protokoll. Jesper Strömblad (Gitarre), Daniel Svensson (Schlagzeug), Peter Iwers (Bass), Niclas Engelin (Gitarre) und Mikael Stanne (Gesang) waren allesamt mal Mitglieder von In Flames. Fridén sieht jedenfalls keinen musikalischen Zusammenhang zwischen beiden Bands.

„Nein, ich habe mir die Platte noch nicht angehört“, erklärt sich der In Flames-Sänger. „Doch von dem ausgehend, was man mir sagt, klingen The Halo Effect mehr wie Dark Tranquillity [Mikael Stannes andere Haupt-Band — Anm.d.A.]. Also nein, ich habe mir das Album noch nicht angehört. Die Leute fragen mich andauernd nach The Halo Effect. Doch uns und die Entscheidungen, die wir treffen, und die Musik, die wir machen, tangiert das nicht. In der Vergangenheit gab es mehrere Musikgruppen mit einstigen In Flames-Mitgliedern.

Ich finde, die Leute machen eine zu große Sache daraus. Wir kümmern uns nicht um dieses Zeug. Wir haben genug damit zu tun, uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern. Wenn ich sie wäre, fände ich es ermüdend nach einer Weile, immer nur auf In Flames angesprochen zu werden. Sie müssen ihre eigene Identität finden. Ich wäre nicht glücklich, wenn ich die ganze Zeit eine ex-In Flames-Band genannt würde. Nein, es sind auf eine gewisse Art zwei verschiedene Dinge. Und ich und Mikael haben zwei sehr unterschiedliche Stimmen. Es sind zwei verschiedene Stile, verschiedene Dinge.“

