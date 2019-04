In Flames I THE MASK Azure Blue Doppel-LP im Gatefold (lim. 300) + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Ein knapper, aber verdienter Sieg der Doom-Götter Candlemass über In Flames, Rotting Christ, Dream Theater und Children Of Bodom.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe! Ganz oben auf dem Treppchen stehen in diesem Monat Candlemass, die mit THE DOOR TO DOOM den Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER feiern. >>Lest hier das komplette Review zu THE DOOR TO DOOM<< Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Märzausgabe 2019: https://open.spotify.com/user/metalhammer_de/playlist/2CUMBz7obRFJUtbjnUdlcQ?si=0y4Ok7Q0Ql6lz7mCfxJOXg