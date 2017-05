In This Moment kündigen neues Album an, erste Single bereits erhältlich

Drei Jahre nach ihrem letzten Album BLACK WIDOW haben In This Moment die Veröffentlichung ihres neuen Albums bekanntgegeben. RITUAL nennt sich das sechste Studioalbum der US-amerikanischen Modern Metal-Band um Frontfrau Maria Brink, das am 21. Juli erscheinen wird. Schon jetzt bekommt ihr beim Vorbestellen des Werks die erste Single ‘Oh Lord’ als Download.

Unten seht ihr das Musikvideo zu dem Track, das uns in ein gruseliges, verlassenes Haus entführt, in dem Maria Brink in einem weißen Gewand und perlenbestickter Maske auf einem Bett sitzt und in einer privaten Messe um ihre metaphysische Erlösung bittet: "Oh Lord won't you save me / Save me from myself / Oh Lord won't you forgive me / For I have lost control."

RITUAL wurde produziert vom vielfach Grammy-nominierten Kevin Churko (Five Finger Death Punch, Ozzy Osbourne), langjähriger Wegbegleiter der Band. Zu den Highlights des Albums gehören eine dramatische Neuinterpretation von Phil Collins‘ Klassiker ‘In The Air Tonight’, dem In This Moment ihren typisch düsteren, apokalyptischen Touch verpassen, sowie eine Kollaboration von Maria Brink mit Rob Halford, dem Frontmann der legendären Judas Priest.

“Wir stoßen in neue Höhen vor”, kommentiert Brink. “Ich hatte die Überzeugung, mich in meinem Leben und in mir selbst erstarkt zu fühlen. Ich schreibe stets von einem persönlichen Standpunkt aus und ich wollte dieses Gefühl von Stärke teilen. Ich habe mich nie davor gescheut, mich zu öffnen. Manchmal kann ich sehr anzüglich sein. Ich wollte unseren Fans jedoch zeigen, dass dies meine kraftvollste Seite ist und das ohne übermäßige Sexualität. Es ist ein tieferes, ernstes Feuer, das in meinem Herzen brennt.”

Tracklisting RITUAL

Salvation Oh Lord Black Wedding In the Air Tonight Joan Of Arc River Of Fire Witching Hour Twin Flames Half God Half Devil No Me Importa Roots Lay Your Gun Down

Seht hier das Video zu ‘Oh Lord’: