Iron Maiden: Adrian Smith über seinen damaligen Ausstieg

Iron Maiden veröffentlichen ihr Live-Album NIGHTS OF THE DEAD – LEGACY OF THE BEAST: LIVE IN MEXICO CITY. Bruce Dickinson hat Spaß daran.

Am 20.11.2020 erscheint das Iron Maiden-Live-Album NIGHTS OF THE DEAD – LEGACY OF THE BEAST: LIVE IN MEXICO CITY (das Review findet ihr hier). Bereits heute hat Bruce Dickinson das Werk ausgepackt. Dabei stellt er sowohl die CD- als auch Dreifach-Vinylversion vor – und ist sichtlich begeistert. https://www.youtube.com/watch?v=gb-ODJRnR00 In einem anderen, bereits Anfang November veröffentlichten Video spricht der Iron Maiden-Sänger enthusiastisch darüber, dass er beim Mix mit Steve Harris zugegen war. "Brillant. ‘Sign Of The Cross’ – oh yeah! Nickos Drumming ist nichts weniger als erschütternd. Damit meine ich: solide, solide, solide. Sehr, sehr, sehr gut. Das hat mich weggeblasen.…