Iron Maiden: Bruce Dickinson fit mit neuer Titan-Hüfte

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

auch interessant

Der Frontmann von Iron Maiden, Bruce Dickinson, hatte in vergangener Zeit mit dem ein oder anderen gesundheitlichen Problem zu kämpfen. Vor sechs Jahren musste bei dem inzwischen 63-jährigen Musiker ein Krebsknoten am Hals entfernt werden. Außerdem litt er an einem golfballgroßen Tumor, der sich auf seiner Zunge befand. Die Entwarnung kam im Mai 2015 nach einer Bestrahlung und neun Wochen Chemotherapie. Dickinson, der kürzlich auch einen Achillessehnenriss erlitt, spricht in einem neuen Interview mit Revolver über seinen aktuellen Gesundheitszustand.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden veröffentlichen neuen Song ‘Stratego’ Heavy Metal, Progressive Metal Single Nummer zwei ist da: Hört euch hier ‘Stratego’ vom neuen Iron Maiden-Album SENJUTSU an, das am 03. September 2021 erscheint. „Der Achillessehne geht es gut. Ende April 2019, etwa zehn Tage, bevor ich alle Vocals [für das kommende Maiden-Album SENJUTSU] fertiggestellt hatte, war ich beim Fechten. Und plötzlich fühlte es sich an, als hätte mir jemand einen elektrischen Schlag in die Rückseite meines rechten Beins verpasst. Ich lag auf dem Boden und schaute auf mein Bein, und mein Fuß war irgendwie nicht mehr mit dem Rest meines Beins verbunden. Ich dachte mir: ‚Das ist irgendwie seltsam.‘ 36 Stunden später haben sie es am Morgen wieder zusammengenäht (…). Und dann, nach der Tournee, machte ich immer noch Reha (…).

SENJUTSU auf Amazon vorbestellen

Eiserne Hüfte, eiserner Wille, Iron Maiden

Plötzlich tat dann meine Hüfte richtig weh. Alle sagten: ‚Oh, das liegt daran, dass du deine Achilles kompensiert hast.‘ Aber als ich zum Hüft-Arzt ging und ihm sagte: ‚Hey, hör mal, das nervt mich wirklich‘, sagte er: ‚Ah ja – das liegt daran, dass du keinen Knorpel mehr hast.‘ Ich fragte: ‚Brauche ich eine neue Hüfte?‘ Und er sagte: ‚Ja, die brauchst du.‘ Also habe ich noch zwei oder drei Monate so weitergemacht und gesagt: ‚Können wir sie einfach austauschen?‘ Denn wir waren alle eingesperrt. Und es war nicht so, dass ich in den nächsten zwei oder drei Monaten etwas anderes zu tun gehabt hätte. Im Oktober letzten Jahres habe ich mir also fünfeinhalb Zentimeter Titan in den Oberschenkel einhämmern lassen, und jetzt fechte ich wieder, trainiere, mache alles. Mein Physio sagt, dass ich damit so ziemlich alles machen kann, also freue ich mich wirklich darauf, so schnell wie möglich in die Staaten zurückzukehren, und dann könnt ihr mich von Baum zu Baum und von Monitor zu Monitor springen sehen.“