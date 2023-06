Vor zwei Jahren feierten Rage Against The Machine ihr 30. Jubiläum. Nun werden sie in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

Die Rock And Roll Hall Of Fame gibt offiziell bekannt, dass Rage Against The Machine am 3. November aufgenommen werden. "Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Klasse", sagt Präsident Joel Peresman. Im März sagte Gitarrist Tom Morello, er wisse nicht, ob die Band bei der Zeremonie auftreten wird. "Ich werde definitiv dort sein. Darüber hinaus haben wir noch nicht darüber gesprochen." Rage Against The Machine standen bereits sechs Mal zur Wahl."Es gibt eine lustige Mischung in der Jury", sagte Morello im März dem amerikanischen Rolling Stone. "Eine starke Alters - und Mainstream-Komponente ist vertreten." Wird der Metal etwas übersehen?…