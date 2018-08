Vorsicht, glatt

Iron Maiden: Die harte Landung des Bruce Dickinson

Foto: Screenshot via YouTube, Blue Waffle Attack Force live. All rights reserved.

Manchmal geschehen außerplanmäßige Dinge. Der 6.8.2018 sollte ein Konzertabend wie jeder andere der aktuellen „Legacy Of The Beast“-Tour werden. Doch in der Manchester Arena ereignete sich ein kleiner Unfall.

Weiterlesen Bruce Dickinson: Ein Konzert zwischen Bomben und Granaten ‘Scream For Me Sarajevo’ ist ein Dokumentarfilm, der von einem sehr besonderen Konzert berichtet. 1994 spielte Bruce Dickinson eine Show in der Stadt Sarajevo, welche zu der Zeit militärisch besetzt war. Bruce Dickinson performte den Song ‚2 Minutes To Midnight‘ auf einer Monitorbox stehend. Als er davon runtergehen wollte, rutschte er jedoch ab und fiel geradewegs auf den Bühnenrand.

Aber Dickinson war schnell wieder auf den Beinen, sah sich theatralisch den Monitor an und rockte weiter. Gut, dass ihm nichts passiert ist – schließlich war das der Abend vor seinem 60. Geburtstag, den Bruce sicher nicht im Krankenhaus verbringen wollte.

Seht hier den Fall und Wiederaufstieg des Bruce Dickinson (bei 0:08):

https://www.youtube.com/watch?v=xqXg_4NxeJQ Video can’t be loaded: Iron Maiden – Bruce Dickinson Nearly Falls Off Stage @Manchester Arena 7th August 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xqXg_4NxeJQ)

Aus einer anderen Perspektive noch mal (bei 0:38):