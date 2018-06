Iron Maiden: Erneut auf Rechte an Songtexten verklagt

Bruce Dickinson legt erneut Hand ans Flugzeugsteuer: in einem kurzen Videoclip schwärmt der Musiker von seinem Kurzflug mit einem Privatjet.

Iron Maidens Bruce Dickinson besuchte kürzlich den brasilianischen Flugzeughersteler Embraer, um mit einer Legacy 500 zu fliegen, die die Mitarbeiter für diesen Anlass personalisierten. In einem kurzen Clip schwärmt der Musiker vom Fliegen und dem simplen Design des Privatjets, der satte zwanzig Millionen US-Dollar kostet. Dickinson erhielt seine Pilotenlizenz, nachdem er in den 1990er Jahren fliegen gelernt hatte und saß vor allem bei der Ed Force One regelmäßig am Steuer. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Boeing, sondern genau die, die Iron Maiden für sich umgebaut und aufgerüstet haben, und mit der sie um die Welt geflogen sind. Seht hier…