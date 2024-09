Iron Maiden in Wacken 2025? Was dafür spricht und was dagegen

Iron Maiden starten 2025 eine neue Welttournee. Eine ganz besondere Setlist, die sich über die neun Studioalben von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten, verspricht die Band zu ihrem 50. Jubiläum. Die „Run For Your Lives World Tour“ wird nächstes Jahr mit zwei Nächten in Budapest starten, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Darunter auch einige deutsche Dates – und eine auffällige Lücke in den Tourneedaten.

Nun rätseln die Fans: Spielen Iron Maiden womöglich auf dem Wacken Open Air 2025? Manches deutet darauf hin – anderes spricht dagegen.

Iron Maiden in Wacken 2025 – das spricht dafür

Auffällig ist: Das letzte Konzert von Iron Maiden in Deutschland findet in Berlin am 29.7.2025 statt – das ist der Tag vor dem Wacken Open Air, welches am 30.7. offiziell beginnt (viele verrückte Fans sind zu diesem Zeitpunkt natürlich schon tagelang auf dem Acker).

Die nächste Iron Maiden-Show findet am 2.8.2025 im polnischen Warschau statt. Es blieben also Mittwoch der 30.7., Donnerstag der 31.7. (auf dem Wacken Open Air gilt am Donnerstag immer das Motto „Night To Remember“) sowie Freitag der 1.8.2025, an denen Bruce Dickinson und Co. nicht auf der Bühne stehen. Kein Wunder, dass Fans wild spekulieren und hoffen.

Iron Maiden in Wacken 2025 – das spricht dagegen

Allerdings: Iron Maiden spielen nicht täglich Konzerte. Im Gegenteil: Nur die wenigsten Show-Tage folgen direkt aufeinander. Meistens liegt mindestens ein Day-Off zwischen zwei Auftritten, manchmal auch zwei oder mehr. Das liegt nicht (nur) daran, dass die Band-Mitglieder sich während der langen Tournee nicht überanstrengen dürfen, sondern vor allem an der Logistik: Iron Maiden bringen jede Menge Gimmicks auf die Bühne, die abgebaut, von A nach B gekarrt, und wieder aufgebaut werden müssen. Die Reisezeit von einem Tour-Stop zum nächsten ist also nicht zu unterschätzen.

Und: Am 15.7. spielen Iron Maiden in Bremen. Damit hat Norddeutschland „sein“ Iron Maiden-Konzert 2025 – möglicherweise würden beide Shows (örtlich und zeitlich) zu dicht nebeneinander sitzen.

Verdächtig trotzdem: ganze drei Tage ohne Show gönnen sich Iron Maiden 2025 ansonsten nur vor und nach den Konzerten in Skandinavien, sowie nach dem Konzert in Paris am 19.7. – das französische Hellfest fällt übrigens teilweise in die spielfreie Zeit nach den Skandinavien-Auftritten.

Iron Maiden und Wacken 2025 – noch gibt es Tickets

Fest steht also lange nichts. Mit unter anderem Machine Head, Gojira, Papa Roach, Dimmu Borgir, Saltatio Mortis und Within Temptation hat das Wacken Open Air bereits eine Reihe größerer und großer Bands angekündigt. Für Iron Maiden wäre sicher noch Platz auf dem Festival-Plakat für 2025.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: 32 Jahre FEAR OF THE DARK Heavy Metal Vor genau 32 Jahren erschien das neunte Album von Iron Maiden, FEAR OF THE DARK, das den Weggang von Sänger Bruce Dickinson einleitete. Wir blicken zurück! Aber bis zu einer offiziellen Bestätigung bleiben die Gerüchte eben genau das: Gerüchte. Erinnern wir uns an 2024: Noch bis zum Start des Festivals wurde gemunkelt, dass AC/DC auftreten würden, was sich letztlich als unrealistischer Wunschtraum entpuppte. Und am Ende gilt fürs Wacken Open Air eh: Das Festival ist der Headliner.

Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sich also Tickets für die „Run For Your Lives Tour“ von Iron Maiden. Das schließt einen zuästzlichen Besuch auf dem Wacken Open Air ja nicht aus. die METAL HAMMER-Mannschaft wird auch beide Metal-Großereignisse mitnehmen!

METAL HAMMER präsentiert: Iron Maiden – Tour-Daten 2025

11.07. Gelsenkirchen, Veltins Arena

15.07. Bremen, Bürgerweide

25.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park

26.07. Stuttgart, Cannstatter Wasen

29.07. Berlin, Waldbühne

Karten zur Tour bei CTS Eventim (ab 27. September, 10 Uhr).

Wacken Open Air 2025 – präsentiert von METAL HAMMER

Das Wacken Open Air findet vom 30.07. bis zum 02.08.2024 statt. Informationen zu Tickets für das Wacken Open Air 2025 findet ihr hier.

