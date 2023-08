Mark Tornillo von Accept erinnert sich an seine Erfahrung als Sänger von Iron Maiden während eines improvisierten Auftritts vor vier Jahrzehnten in einem Club in New York.

Vor seinem Engagement bei der deutschen Metal-Institution Accept im Jahr 2009 sang Mark Tornillo in einer Reihe anderer Metal-Bands. Unter anderem war er einige Jahre mit T.T. Quick unterwegs. Bei einem ihrer Konzerte waren die Jungs von Iron Maiden anwesend – was in einem für Tornillo unvergesslichen Abend gipfelte. In einer kürzlichen Folge des Talk Louder-Podcasts reflektierte Mark Tornillo über diese unerwartete Zusammenarbeit: Spontaner Besuch von Maiden „T.T. Quick hatte jeden Donnerstagabend einen festen Auftritt im L'Amour in Brooklyn. Wir spielten jeden Donnerstagabend. Wir waren der Haupt-Act und zogen an einem Abend sechs- bis siebenhundert Leute an. Es muss 1983…