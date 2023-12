Iron Maiden: Indischer Politiker spielt ‘Wasted Years’

Der einflussreiche Sound von Iron Maiden dringt offensichtlich auch in politische Ämter hervor, wie Conrad Sangma, der zwölfte Ministerpräsident von Meghalaya, einem Bundesstaat im Nordosten Indiens, beweist.

Empfehlung der Redaktion Dickinson: Iron Maiden benutzen keine Backingtracks Heavy Metal Bei Iron Maiden ist alles, was sie auf der Bühne musikalisch machen, zu hundert Prozent echt, wie Bruce Dickinson aktuell unterstreicht. Am 27. Dezember teilte der Politiker via Instagram einen Clip, in dem er auf der Bühne eines Cafés zu sehen ist, während er den Maiden-Dauerbrenner ‘Wasted Years’ zum Besten gibt. „Eine weitere rockige Nacht. Diesmal mit Iron Maiden“, heißt es in der Beitragsbeschreibung. Doch damit handelt es sich nicht um seine erste Performance. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen lässt Conrad Sangma an seinen persönlichen Interpretationen beliebter Hard ’n‘ Heavy-Klassiker teilhaben. Bereits im Mai 2020 gab es die erste Version von ‘Wasted Years’ zu hören. Wer seinen Instagram-Account allerdings gründlich durchstöbert, wird noch über weitere Darbietungen stolpern…

