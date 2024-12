Iron Maiden: Rührender Tribut an McBrain

Vor Kurzem kündigte Iron Maiden Schlagzeuger Nicko McBrain an, nach 42 Jahren das Tourneeleben hinter sich lassen zu wollen. Am 7.12. schrieb der 72-Jährige in einem Social Media-Post: „Nach reiflicher Überlegung gebe ich mit Trauer und Freude meine Entscheidung bekannt, einen Schritt zurückzutreten vom anstrengenden Tour-Leben. Ich wünsche der Band viel Erfolg für die Zukunft. Was kann ich sagen? Die letzten 42 Jahre lang mit Maiden auf Tournee zu sein, war eine unfassbare Reise! An meine treue Fan-Gemeinde: Ihr habt das alles möglich gemacht, und ich liebe euch!

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Nicko McBrain steigt aus Iron Maiden und Schlagzeuger Nicko McBrain gehen getrennte Wege. Seine Live-Karriere schloss der Schlagzeuger mit dem Ende der „The Future Past“-Welttournee am 7.12. in São Paulo ab. 90.000 Maiden-Fans fanden sich in den letzten zwei Nächten ein, in denen McBrain noch auf der Bühne war. Bereits nach dem zweiten Lied adressierte Sänger Bruce Dickinson die Situation mit rührenden Worten. „Diese Nacht ist eine sehr besondere, wie manche von euch, wahrscheinlich alle von euch, bereits wissen. Heute Morgen haben wir angekündigt, dass Nicko für uns live nicht mehr Schlagzeug spielen wird. 42 Jahre lang war er in dieser Band. Er war Schlagzeuger, bevor ich Sänger war, und ein Pilot, bevor ich ein Pilot war.“

Er fuhr fort: „Nun verlässt er zwar nicht die Band, spielt aber nicht mehr live mit uns. Wir haben heute Nacht noch einige Musik vor uns. Ich möchte, dass ihr den Rest des Abends Nick zelebriert. Es soll eine Feier der Freude sein, die er Menschen rund um den Globus gebracht hat, nicht nur hier in Brasilien. In Ordnung? Dann lasst uns weitermachen!“

Anschließend stimmten Maiden ‘The Writing On The Wall’ an. Das vollständige Tribut seht ihr hier:

McBrain bleibt weiterhin bei Iron Maiden aktiv

Empfehlung der Redaktion Der neue Iron Maiden-Schlagzeuger ist ein alter Bekannter Heavy Metal Iron Maiden benennen ihren neuen Schlagzeuger, der Nicko McBrain nachfolgen wird. 1982 ersetzte McBrain den damaligen Schlagzeuger Clive Burr. Somit belegt er hinter Harris und Murray den dritten Platz der Maiden-Mitglieder, die am längsten Teil der Band sind. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich der 72-Jährige nicht vollständig von seiner Band trennen kann. Er verspricht: „Ich blicke mit viel Spannung und großer Hoffnung in die Zukunft! Wir sehen uns bald wieder, möge Gott euch alle segnen, und natürlich ‘Up the Irons!’“

—

